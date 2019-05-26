تجمع الحرفيين يعلن رفضه الإضراب العام ويطالب بحكومة كفاءات

التاريخ: 26-مايو-2019
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أعلن تجمع الحرفيين السودانيين الموقع على إعلان تحالف القوى السياسية رفضه الإضراب العام والعصيان المدني. وطالب التجمع في بيان له اليوم الأحد حمل توقيع علي سيد أحمد السمحوني، مقرر التجمع، بتكوين حكومة انتقالية بقيادة كفاءات سودانية من الداخل والخارج والاستعانة بخبراء في جميع المجالات.
وأكد البيان بحسب وكالة السودان للأنباء – أهمية العمل على توحيد الشارع السوداني والقوى السياسية في هذه المرحلة من تاريخ السودان عبر التفاوض المباشر، داعياً إلى إشراك القوى السياسية في تشكيل الحكومة الانتقالية. وشدد البيان على أن تجمع الحرفيين باعتباره أحد تيارات الثورة لن يتنازل عن المشاركة في الحكومة في كل المستويات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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