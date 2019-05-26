توقعات بارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء البلاد

التاريخ: 26-مايو-2019
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وحدة الإنذار المبكر في تقريرها اليومي، يوم السبت، عن حالة الطقس والأجواء المناخية خلال الـ24 ساعة، ارتفاع درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى ارتفاعاً طفيفاً في معظم أنحاء البلاد.
وتوقعت الهيئة أن تسود رياح جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة في معظم أنحاء البلاد.
وأوضحت الهيئة بحسب الشروق – أن درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى ارتفعت في معظم أنحاء البلاد، حيث كانت أعلى درجة حرارة ليوم أمس 44,3م، رصدت في مدينتي حلفا ودنقلا، وأدناها كانت صباح اليوم 20م درجة رصدت في مدينة أم بنين.
وأوضح التقرير أن موقف الأمطار حتى صباح يوم الأحد، سجلت ابونعامة 11 ملم، و8 ملم في كل من أبو حمد أم بنين والدمازين، و7 ملم في الجنينة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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