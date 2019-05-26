أكدت الإدارت الأهلية بمنطقة أبيي دعمها ومساندتها للمجلس العسكري ، في وقت قالت فيه إن المجلس يعتبر صمام أمان البلاد ورمز سيادة الدولة .
ودعا محمد عمر الأنصاري القيادي بالمنطقة في تصريح بحسب (المركز السوداني للخدمات الصحفية) إلي ضرورة دعم المجلس للخروج بالبلاد إلى بر الأمان والإبتعاد عن التحريض ، مشيراً إلى وصول أعداد كبيرة من قبائل دينكا نقوك من جنوب السودان إلى مناطقهم بأبيي، وقال هناك تزايد في العودة عقب إستقرار الأوضاع الأمنية بالمنطقة .
وطالب الانصاري بضرورة دعم (اللجنة المشتركة) لمنطقة أبيي للوصول إلى تنفيذ ما تبقى من إتفاق الترتيبات الإدارية والأمنية بأبيي .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر قيادات أبيي: تزايد في عمليات العودة عقب إستقرار الأوضاع الأمنية بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.