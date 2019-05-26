قيادات أبيي: تزايد في عمليات العودة عقب إستقرار الأوضاع الأمنية بالمنطقة

أكدت الإدارت الأهلية بمنطقة أبيي دعمها ومساندتها للمجلس العسكري ، في وقت قالت فيه إن المجلس يعتبر صمام أمان البلاد ورمز سيادة الدولة .

ودعا محمد عمر الأنصاري القيادي بالمنطقة في تصريح بحسب (المركز السوداني للخدمات الصحفية) إلي ضرورة دعم المجلس للخروج بالبلاد إلى بر الأمان والإبتعاد عن التحريض ، مشيراً إلى وصول أعداد كبيرة من قبائل دينكا نقوك من جنوب السودان إلى مناطقهم بأبيي، وقال هناك تزايد في العودة عقب إستقرار الأوضاع الأمنية بالمنطقة .

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وطالب الانصاري بضرورة دعم (اللجنة المشتركة) لمنطقة أبيي للوصول إلى تنفيذ ما تبقى من إتفاق الترتيبات الإدارية والأمنية بأبيي .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)