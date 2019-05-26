أعلنت زعيمة التجمع الوطني "اليمين المتطرف" في فرنسا مارين لوبان فوز حزبها في انتخابات البرلمان الأوروبي، مشددة على أنه لم يتبق أمام الرئيس إيمانويل ماكرون سوى حل الجمعية الوطنية.
ونقلت "بي إف إم" الفرنسية، مساء اليوم الأحد "حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف يتقدم على حزب الجمهورية إلى الأمام الموالي للرئيس ماكرون بنسبة 24.20 بالمئة، مقابل 22.40 بالمئة، بحسب استطلاعات أولية".
وأضافت الاستطلاعات أن "حزب أوروبا والبيئة والخضر شكلا مفاجأة، بحلولهما في المرتبة الثالثة بعد الحزبين الكبيرين المتنافسين، وحصوله على 12.70 بالمئة".
وقال المرشح الفائز عن حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا في مؤتمر صحفي "الشعب الفرنسي عاقب الرئيس ماكرون اليوم وأعطاه درساً في التواضع.. الشعب الفرنسي عبر عن رفضه لماكرون".
فيما تعرض حزب "الجمهوريون" الفرنسي اليميني لانتكاسة في الانتخابات الأوروبية التي جرت اليوم في فرنسا بحلوله في المركز الرابع، بنسبة 8.50 بالمئة".
أما حزب "فرنسا الأبية" اليساري المتطرف فحصل على نسبة 6.20 بالمئة، وهي النسبة ذاتها التي حصل عليها الحزب الاشتراكي، بحسب نتائج أولية غير رسمية صادرة عن استطلاعات.
أما باقي الأحزاب فحصلت على نسب أقل من 5 بالمئة، وهي النسبة الأدنى التي يجب الحصول عليها لإيصال نائب واحد على الأقل إلى البرلمان الأوروبي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الفوز في الانتخابات الأوروبية.. لوبان: لم يبق أمام ماكرون سوى حل الجمعية الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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