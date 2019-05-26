طوارئ في الهند بحثاً عن دواعش سريلانكا

رفعت الأجهزة الأمنية على طول الساحل الهندي المقابل لجزيرة سريلانكا خلال الساعات الماضية من درجة الطوارئ، مع أنباء عن اقتراب "سفن مشبوهة" إلى البر.
وأشار تقرير نشرته وكالة الأنباء الهندية (بي تي آي) إلى أن الشركة الساحلية في حالة تأهب منذ نشر المخابرات السريلانكية لبيان أكدت فيه أن 15 إرهابياً من تنظيم داعش انطلقوا على متن قوارب من سريلانكا متجهين إلى جزر لاكواديب، ما دفع السلطات الأمنية العاملة على ساحل ولاية كيرالا لرفع حالة التأهب إلى أقصاها.
ويقول عنصر أمني من جهاز شرطة المرابض على الساحل، إن القوى الأمنية في حالة تأهب منذ وقوع الهجوم الإرهابي في سريلانكا، حيث تم تحذير مالكي سفن الصيد وغيرهم ممن يبحرون بضرورة أخذ الحيطة والحذر من التحركات المشبوهة وإبلاغ السلطات في حال رصد أي شيء غير اعتيادي.
وكانت سريلانكا شهدت اعتداءات إرهابية نفذها عناصر بايعت تنظيم داعش في 21 أبريل، وأسفرت عن 258 قتيلاً و500 جريح.
ونفّذ انتحاريون ينتمون إلى حركة إسلامية محلية محظورة، هي "جماعة التوحيد الوطنية"، اعتداءات يوم عيد الفصح استهدفت فنادق فخمة وكنائس أثناء قداس العيد في الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا.
واعتقلت الشرطة السريلانكية نحو 100 مشتبه به خلال عمليات مداهمة استمرت أربعة أيام بحثاً عن فلول الجماعة الإرهابية.
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