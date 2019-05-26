العربية: الكباشي ينفي أي اتفاق مع قوى الحرية على مقترح 5 + 5 والرئاسة الدورية

نفى المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي، الفريق ركن شمس الدين كباشي، حسبما افادت فضائبة "العربية عاجل" أي اتفاق مع قوى الحرية على مقترح 5 + 5 والرئاسة الدورية.

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