تأكيدات بتوفر وسائل نقل القمح والوقود خلال عطلة العيد

كشف اتحاد غرف النقل السوداني عن توفر كافة المواعين لنقل الركاب والنقل الجاف إضافة لنقل القمح خلال فترة العيد. وأكد الأمين العام للاتحاد د.الصادق سوار الذهب في تصريحات صحفية جاهزية قطاع النقل لترحيل المواد التموينية والبترولية. والتأم اجتماع اليوم الأحد بين المجلس العسكري ووكيل وزارة النقل واتحاد عام غرف النقل السوداني للاطمئنان على عمليات سير الجازولين للمشاريع الزراعية ونقل القمح للمطاحن خلال فترة العيد.

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