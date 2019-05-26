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تحية البرهان العسكرية لـ السيسي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

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أثارت صورة اللقاء الذي جرى أمس، السبت، بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ردود فعل واسعة على مواقع التواصل.

ووفقا لما نشرته مواقع التواصل ونقلته عدة دول مواقع إخبارية، أظهرت صورة خلال اللقاء؛ الفريق البرهان وهو يقدم التحية العسكرية للرئيس السيسي. 

وتداول رواد مواقع التواصل صورة البرهان وهو يؤدي التحية العسكرية للرئيس عبد الفتاح السيسي عند استقباله في قصر الاتحادية بالقاهرة، بشيء من إعجاب وتقدير، مشيرين إلى أن البروتوكولات العسكرية هي التى فرضت على البرهان القيام بذلك. 

يذكر أن زيارة البرهان إلى القاهرة هي الأولى له خارج السودان منذ الإطاحة بعمر البشير.

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