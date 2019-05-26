وذكرت قناة "النهار" الجزائرية أن وزير الطاقة محمد عرقاب قدم تكذيبا رسميا حول الأخبار المتداولة المتعلقة بتموين فرنسا مجانا بالغاز الجزائري.
واعتبر محمد عرقاب، في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الأحد، أن الأخبار المتداولة هي محاولة بائسة لزرع الشك".
وأضاف "أقدم تكذيبا رسميا لهذه المزاعم و أعرف أن الشعب الجزائري لا يمكن أن يصدق مثل هذه المحاولات البائسة لزرع الشك والريبة حول تسيير موارد البلاد".
وتابع "لا يمكن أن أتصور أنه يمكن التفكير في أن دولة سيادية مثل الجزائر يمكن لها أن تزود طرفا ما بالغاز الجزائري مجانا".
وكان رئيس الحكومة الأسبق، علي بن فيلس، قد ذكر، قبل عدة أشهر، أن "سبب خلافاته مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عام 2003، كان بسبب استفادة فرنسا من واردات من الغاز مجانا".
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر تنفي رسميا تموين فرنسا مجانا بالغاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.