والى جنوب كردفان يقف على مشروعات كادقلى عاصمة التراث السودانى

استعجلت حكومة ولاية جنوب كردفان اكمال مشروعات كادقلى عاصمة التراث السودانى في وقت قام تفقد والى الولاية المركز والمتحف بكادقلى . ووعد اللواء رشاد عبد الحميد اسماعيل في تصريح لـ(smc) بازالة كافة العقبات التى تواجه المقاولين والمهندسين في سير العمل في المشروعات المتحف والمركز الثقافي بكافة المكاتب والاقسام ، مبيناً ان المشروعات تمثل دفعة للولاية في كافة المجالات ودفع عملية السلام في ولاية ذاخرة بالتراث والتاريخ، لافتا الى ان المتحف سيكتمل سبتمبر المقبل.

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