البرهان يجتمع مع بن زايد في أبو ظبي

توجه رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ظهر اليوم، بعد يوم واحد من زيارته إلى مصر ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا) توجه رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ظهر اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية تستغرق يوما واحداً.

وقالت وسائل إعلام سودانية إن رئيس المجلس العسكري الانتقالي سيبحث خلال زيارته، مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان العلاقات الثنانية بين البلدين وتطورات الأوضاع بالسودان.

وتأتي زيارة رئيس المجلس العسكري الانتقالي إلى الإمارات بعد يوم واحد من زيارته إلى القاهرة التي أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وكان نائب رئيس المجلس العسكري، الفريق أول محمد حمدان دقلو، قد زار السعودية وأجرى مباحثات مع ولي العهد محمد بن سلمان.

يذكر أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان قد أكد في أبريل/ نيسان الماضي، أن السعودية والإمارات هما الأقرب للسودان وأن علاقة الخرطوم بهما سوف تسير نحو الأفضل.