هاكر يطالبون أجهزة حكومية أمريكية بدفع فدية

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن خبراء أمن المعلومات قولهم إن الهجوم بدأ في 7 مايو، وتمكن المهاجمون من تعطيل عدة آلاف من أجهزة الكمبيوتر الخدمية، وكذلك تعطيل عمل البريد الإلكتروني وخدمات مدينة، بما في ذلك نظام دفع فواتير الخدمات.
بالإضافة إلى ذلك، وبمساعدة البرنامج نفسه، قام المتسللون بتشفير أنظمة الأجهزة الحكومية في العديد من المدن الأمريكية من ولاية بنسلفانيا وحتى تكساس.
ووفقا للصحيفة، فقد تعهد المتسللون بوقف الهجوم بشرط دفع فدية قدرها مائة ألف دولار في عملات بيتكوين، مشيرة إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي والوكالة الوطنية للأمن رفضت التعليق على الحادث.
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