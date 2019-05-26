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توقيف سعودي في مطار بيروت وبحوزته 10 كج من المخدرات

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أوقف جهاز أمن مطار بيروت المواطن السعودي ح. الرويلي، ومعه نحو 10 كغ من مخدر الكبتاغون في حقيبة سفره، التي كان يحملها متوجها على متن رحلة إلى الشارقة الإماراتية.

وجرت عملية توقيف المهرب السعودي بالتعاون بين جهاز أمن المطار ومخابرات الجيش اللبناني.

وأصدرت محكمة لبنانية قبل أشهر، حكما بالسجن على الأمير السعودي عبد المحسن بن وليد آل سعود الذي عرف خلال السنوات الماضية بـ"أمير الكبتاغون".

وحسب وسائل إعلام لبنانية، فبعد ثلاث سنوات ونصف على حبسه، أصدرت محكمة الجنايات في جبل لبنان عليه حكما بالسجن ست سنوات وغرامة مالية قدرها 6.6 ألف دولار بعد إدانته بتهريب 1900 كغ من حبوب الكبتاغون.

وأنزل القاضي العقوبة ذاتها بوكيل الأمير يحيى الشمري، علما بأن القاضي أدانهما بتهمة الاتجار بالمخدرات، وبرأهما من تهمة الترويج.

وكان الأمير المذكور يعد لنقل كمية كبيرة جدا من حبوب الكبتاغون المخدرة إلى منطقة حائل في بطائرة خاصة استأجرها، لكن محاولته باءت بالفشل لدى فحص حقائبه في المطار، وجرى ضبطه وتوقيفه.

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