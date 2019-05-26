النائب العام الجزائري يحيل ملفات أويحيى وسلال إلى المحكمة العليا

أحال القضاء الجزائري، اليوم الأحد، ملفات 12 مسؤولا سابقا، بينهم رؤساء وزراء سابقين، للمحكمة العليا ضمن تحقيقات في تهم فساد.

وذكرت قناة "النهار" الجزائرية أن "النيابة العامة أحالت لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأحد، ملفات كل من أحمد أويحيى، عبد المالك سلال، عمار غول، عمارة بن يونس، الى النائب العام لدى المحكمة العليا".

وحسب بيان مجلس قضاء الجزائر، فقد تم إحالة ملفات 11 وزيرا، وملف والي العاصمة السابق، عبد القادر زوخ، إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، وهذا في شأن وقائع ذات طابع جزائي.

وأشارت القناة إلى أن "الأمر يتعلق بكل من عبد الغاني زعلان، عمار تو، بوجمعة طلعي، كريم جودي، عمارة بن يونس، عبد القدر بوعزقي، عمار غول، عبد السلام بوشارب، عبد القادر زوخ، خنفار محمد جمال، عبد المالك سلال، أحمد أويحيى".