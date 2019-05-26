انفجار سيارة مفخخة في الموصل يسقط قتيل وثلاثة جرحى

ونقلت قناة "السومرية نيوز" عن مصدر عراقي قوله إن "سيارة مفخخة انفجرت، بعد ظهر اليوم، في قرية العوينات بناحية ربيعة غربي الموصل، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين، في حصيلة أولية".
وأضاف المصدر أن "قوة أمنية طوقت منطقة الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته"، مشيرا إلى أن "سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الانفجار لإغاثة المصابين".
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2017 أعلن العراق انتصاره على تنظيم "داعش"، الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول، واستعادة كافة أراضيه التي سيطر عليها التنظيم.
وعلى الرغم من إعلان الانتصار تواصل القوات العراقية عمليات تفتيش ومداهمات لضمان القضاء على فلول التنظيم ومنع محاولات تسلل العناصر الإرهابية خاصة في منطقة الحدود العراقية السورية.
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