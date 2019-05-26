“البرهان” يغادر الخرطوم متوجهاً إلى أبوظبي

توجه رئيس المجلس العسكري الإنتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ظهر الأحد إلي دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية تستغرق يوما واحداً. وكان في وداعه بمطار الخرطوم الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري الإنتقالي وعدد من المسؤولين بالدولة. Advertisements وتأتي زيارة البرهان بعد زيارة قام بها إلى القاهرة السبت، كما سيشارك الخميس المقبل في القمة العربية الطارئة التي دعا لها العاهل السعودي بمكة المكرمة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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