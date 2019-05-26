عاجل : حزب الأمة القومي يعلن عن رفض الاضراب العام

في خطوة مفاجئة أعلن حزب الأمة القومي في بيان له يوم الأحد عن رفضه للاضراب العام الذي دعت إليه قوى الحرية والتغيير المشارك بها، بحسب ما نقل محرر “أخبار الخليج 365”.

وجاء في البيان: ” رفض الإضراب العام المعلن من بعض جهات المعارضة، واعتبار سلاح الإضراب العام وارد في ظروف متفق عليها، ويقرره إن لزم مجلس قيادي للحرية والتغيير، مجلس ينتظر أن يقرر تكوينه اجتماع لمكونات الحرية والتغيير يوم الاثنين المقبل في دار الأمة كما قرر ذلك اجتماع جامع عقد يوم الخميس المنصرم

وأدان الحزب فك تجميد النقابات قائلا : إن فك تجميد نقابات المنشأ يعيد بعض آليات التمكين التي مارس بها النظام المخلوع السيطرة على الحركة النقابية. ولذلك نطالب بإعادة تجميد نقابات المنشأ والإسراع بتطبيق برنامج يعيد للحركة النقابية الحرية والديمقراطية والاستقلال وفق معايير منظمة العمل الدولية.

وألمح إلى القبول بانتخابات مبكرة إذا ما توفرت شروطها، كما جاء بالبيان ” بحث المجلس الأعلى للحزب فكرة إجراء انتخابات عامة حرة، وأقر أنها هي الوسيلة الديمقراطية للاحتكام للشعب، ولكن إجراءها يتطلب استحقاقات محددة لكفالة نزاهتها وحمايتها من أدوات التمكين التي غرسها النظام المخلوع. لا تتحق الانتخابات الحرة النزيهة إلا بموجب تلك الاستحقاقات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)