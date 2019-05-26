توجه رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ظهر اليوم السبت إلى دولة الإمارات العربية في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا. وأفاد موقع الرئاسة السودانية بأن كان في وداع عبد الفتاح البرهان بمطار الخرطوم الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي وعدد من المسؤولين بالدولة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس المجلس العسكري الانتقالي يتوجه إلى الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.