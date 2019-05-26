العراق.. الإفراج عن قائد فصيل مسلح اعتقل عقب انتقاده إيران

أكدت مصادر عراقية، اليوم الأحد، الإفراج عن قائد فصيل "أبو الفضل العباس" الشيعي، أوس الخفاجي، الذي اعتقل في فبراير الماضي عقب توجيهه انتقادات إلى إيران.

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن شيخ عشيرة البو عبد الله ضمن قبيلة خفاجة، طه الخفاجي، قوله إن المحكمة المختصة أصدرت حكما بالإفراج عن الأمين العام للفصيل المنتمي إلى "الحشد الشعبي" وتبرئته من التهم الموجهة إليه.

وأوضح الشيخ أن أمر الإفراج يدخل حيز التنفيذ في الثاني من يونيو المقبل، بعد إكمال الأوراق الرسمية، مشيرا إلى أن المحكمة أفرجت أيضا عن اثنين من مرافقي الخفاجي.

وألقت قوة من الحشد الشعبي وقيادة عمليات بغداد القبض على الخفاجي في السابع من فبراير الماضي، إذ أعلن "الحشد" في بيان له إغلاق مقر الفصيل في منطقة الكرادة بالعاصمة بغداد بين أربعة "مقرات وهمية تنتحل صفة الحشد".

وجاء الاعتقال بعد ساعات من نشر مقطع فيديو من مقابلة تلفزيونية شن فيه الخفاجي هجوما حادا على إيران حملها فيه المسؤولية عن اغتيال الكاتب العراقي علاء مشذوب في مدينة كربلاء، كما رفض "التواجد الأجنبي والتدخلات الإيرانية في العراق".