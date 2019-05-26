تزايد تأثير التغذية في تطور مرض السرطان

أعلن باحثون من جامعة تافتس الأمريكية في بوسطن، أن تأثير النظام الغذائي في خطر تطور السرطان أصبح اليوم أكثر وضوحا وأهمية من ذي قبل، خاصة في تطور سرطان القولون عند الرجال.

ونشرت مجلة JNCI Cancer Spectrum الاستنتاجات التي توصل إليها علماء الجامعة التي تفيد بأن النظام الغذائي للناس في الوقت الحاضر أصبح عاملا مؤثرا في خطر تطور السرطان وخاصة سرطان الأمعاء.

ووفقا للباحثين، بينت نتائج التحاليل إصابة أكثر من 800 ألف حالة بالسرطان بين أشخاص أعمارهم 20 سنة فما فوق. فقد اتضح أن نظامهم الغذائي افتقر إلى الحبوب الكاملة والخضروات والفواكه ومنتجات الألبان، مقابل زيادة في تناول اللحوم المعالجة والحلويات والمشروبات الغازية المحلاة.

وتشير الدكتورة فانغ تشانغ، إلى أن هذا الرقم مخيف لأنه يعادل حالات الإصابة بالسرطان الناتجة عن تعاطي الكحول. وأضافت، أن ازدياد تأثير التغذية في تطور أمراض السرطان نلاحظه عند الرجال بصورة خاصة، حيث أن أعلى نسبة من إصابات السرطان كانت بين الرجال في عمر 45-64 سنة، وذلك بسبب سوء التغذية.

كما اكتشف الباحثون أن النساء اللواتي يتناولن المواد العضوية بعد انقطاع الطمث، تنخفض حالات إصابتهن بسرطان الغدد اللمفاوية غير الهودجكينية وسرطان الثدي.