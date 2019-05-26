إسرائيل.. تلويح بإجراء انتخابات جديدة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتانياهو، الأحد، إنه يعتقد أن هناك "أشخاصا" يرغبون في "جر الدولة" إلى انتخابات جديدة، وذلك في أعقاب فشلة في التوصل إلى تشكيل حكومة جديدة حتى الآن.

وقال نتانياهو في افتتاح جلسة الحكومة الأسبوعية، الأحد: "إذا توافرت النوايا الحسنة فإنه يمكن حل الإشكالية التي تمنع تشكيل الحكومة. لكن إذا لم تتوافر رغبة كهذه وإذا كانت هناك نوايا للاستفادة من الوضع القائم لخدمة أهداف معينة، لا أعتقد أنه يجب جر الدولة إلى انتخابات جديدة، لكن على ما يبدو هناك من يريد ذلك".

ورفض نتانياهو الإجابة على إذا ما كان سيقدم اقتراح قانون لحل الكنيست والتوجه لانتخابات جديدة، بعد أن تم تسريب خبر من قبل أوساط مقربة منه داخل الليكود، يفيد أن الحزب سيطرح الاثنين مشروع قانون حل الكنيست على جدول أعمالها.

وقالت أوساط داخل الليكود إن سكرتارية الحزب ستجتمع الأحد للتصويت على إلغاء الانتخابات التمهيدية لقائمة العضوية للكنيست ولرئاسة الحزب، استعدادا لاحتمال تقديم موعد الانتخابات.

ووفق القانون الأساسي الإسرائيلي فإن الرئيس الإسرائيلي له الحق في أن يكلف شخصا آخر بمهمة تشكيل الحكومة في حال فشل المكلف الأول بذلك، دون الحاجة للتوجه مباشرة لإجراء انتخابات جديدة، بعد قيامه بسلسلة مشاورات إضافية مع الكتل المختلفة داخل الكنيست.

كما يمكن للرئيس الإسرائيلي اختيار مرشح آخر من داخل حزب نتانياهو يتم التوافق عليه داخل الليكود أو أن يلقي المهمة على الحزب الثاني الأكبر داخل الكنيست، وفي هذه الحالة فإن رئيس حزب "أزرق أبيض" هو من سيحظى بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة.

Advertisements

وهما سيناريوهان يرفضهما نتانياهو ويفضل الذهاب إلى انتخابات جديدة خصوصا في ظل ملفات الفساد المعلقة ضده.

واعتبرت أوساط أخرى داخل الليكود أن طرح إمكانية حل الكنيست هو "تهديد مبطن موجه للأحزاب الدينية" لدفعها للموافقة على صيغة تسوية لتمرير قانون تجنيد طلاب المعاهد الدينية.

يشار إلى وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان يرفض الانضمام إلى حكومة نتانياهو الخامسة دون الاتفاق على إنهاء عملية تشريع قانون تجنيد طلاب المعاهد الدينية بالتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، بعد أن صادق عليه الكنيست في القراءة الأولى.

بالمقابل، رأت اوساط سياسية إسرائيلية أخرى أن التهديد بحل الكنيست هو جزء من الضغط الذي يمارسه نتانياهو على شركائه المستقبليين لتخفيض مستوى طلباتهم ودفعهم للموافقة على اقتراح تسوية تمكنه من إتمام مهمة تشكيل الحكومة قبل انقضاء المهلة الإضافية الممنوحة له من قبل الرئيس الإسرائيلي، الأربعاء المقبل.