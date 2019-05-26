سلوا عبد الحي !!

*تخيل نفسك خُيرت بين حكومتين :

*إحداهما كافرة ؛ لا تذكر الله…ولا تتذكر أحكام دينه…ولا تذاكر سيرة أنبيائه..

*والثانية مسلمة ؛ لا حديث لها إلا عن الله…ودينه…ورسله..

*فأي الحكومتين ستختار لتكون أحد رعاياها؟….وأنت المسلم البسيط بالفطرة؟..

*ستختار المسلمة طبعاً…إن لم نشرح لك طبيعة أيٍّ منهما..

*إذن دعنا نشرح ؛ فالكافرة لا تمارس عليك تضييقاً في الرأي…فأنت حر..

*لا تسجنك…ولا تعذبك…ولا تحاربك فقط لكونك معارضاً..

*ولا تحرمك حقك في أن تتظاهر ضدها سلمياً…متى ما آذتك إحدى سياساتها..

*ولا تغشك بانتخابات مطبوخة…لا تفرز سواها..

*ولا تكتم – من ثم – على نفسك سنين عددا…فلا يرى حتى أحفادك حكومة غيرها..

*ولا تمارس فساداً متوحشاً…ثم تحصن نفسها بالحصانات..

*ولا تصادر صحيفة تحدثت عن هذا الفساد…وهذا التوحش…وهذه الحصانات..

*ولا تُدجن برلمانها ؛ فيبصم…ويمرر….و(يسكت)..

*وفي المقابل نشرح لك طبيعة الحكومة المسلمة…التي تفرح بها فطرتك البسيطة..

*فهي تصرخ بالدين – وشعاراته – ليل نهار..

*ويسرع قادتها إلى الصلاة…ويهرولون إلى الحج…ويُهرعون إلى المساجد..

*ويتحدون الإمبريالية الصهيونية العالمية من منطلق الدين هذا..

*ويصومون كل اثنين وخميس ؛ مع حلقات ذكر وتلاوة..

*ويردعون بقسوة (كافرة) كل من تسول له نفسه التظاهر جراء الجوع (الكافر)..

*ولا يردعون في المقابل أنفسهم التي تسول لهم الشبع من الحرام..

*تقارن – إذن – بين أسلوب حكمهم وأسلوب حكم ستالين فلا تجد فرقاً يُذكر..

*الفرق الوحيد في الشعارات ؛ إسلامية هنا…وشيوعية هناك..

*ثم لا شيء آخر؛ القمع ذاته…الكبت ذاته…الفساد ذاته…و(المشية ذاتها وقدلتو)..

*هذه المقارنة البسيطة قد تكون صادمة للبسطاء..

*بسطاء المسلمين الذين يتأذون من حكومات مسلمة…ثم لا يفكرون في عقد مقارنات..

*بل ولا ينتبهون إلى أنها تحكم بطريقة الدكتاتوريات العلمانية..

*فلا فرق بينها وبين فاشية موسوليني…ونازية هتلر…وشيوعية ستالين..

*أو غيرها من الأنظمة المشابهة بعالمنا الثالث..

*بل وأعماهم التعود حتى عن عقد مقارنة بين حكم الإسلام زمان…واليوم..

*سيكتشفون أن شورى السقيفة هي أساس ديمقراطية الغرب الآن..

*وأن مثول الرؤساء اليهود للتحقيق سبقهم إليه حاكم المسلمين – علي – مع (يهودي)..

*وأن حقوق الإنسان عبرت عنها مقولة (متى استعبدتم الناس؟)..

*وأن حرية التعبير بلغت حد أن يسأل الناس خليفتهم (من أين لك هذا؟)..

*فالكفار- إذن – يحكمون الآن بروح ديننا الإسلام..

*والمسلمون يحكمون بشعارات الإسلام…دون روحه..

*فحكمهم ذو روح (كافرة)…ويمكن أن تقتل من يدفعه الجوع (الكافر) إلى التظاهر..

*وفعلتها حكومة إيران (المسلمة) قبل عام…وبمنتهى الوحشية..

*كما فعلتها حكومة حماس المسلمة (أكثر) من بعدها….وبوحشية (أعنف)..

*أما حكومة (خادم القرءان) فسلوا عنها عبد الحي يوسف..

*وكلمتنا هذه نُضطر إلى إعادة نشرها – مع التنقيح – بسبب أمثال عبد الحي هذا..

*وذلك بعد أن ثبت أن خادم القرءان لم يكن (يخدم) إلا نفسه..

*وفي سبيل دوام هذه (الخدمة) ما كان يرى مانعاً من قتل ثلث الشعب الجائع..

*فالمهم ألا يهدد شهوته للمال والسلطة و(الأسفار) شيء..

*وهذه فتوى نُسبت إلى عبد الحي…وصادفت هوى عند البشير..

*ولكن لا يُنسب إليه مثل (ينصر الله دولةً عادلة كافرة…ولا ينصر ظالمةً مسلمة)..

*والآن ؛ أيهما تفضلون؟….عادلةً كافرة؟..

*أم مسلمةً ظالمة ؟!.

الانتباهة