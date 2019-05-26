تفاصيل سرقة سيارة تابعة لوزارة الخارجية

كشفت تحريات شرطة الشقلة شمال، تفاصيل القبض على رجلين يواجهان تهمة سرقة سيارة كوريلا تابعة لوزارة الخارجية، وقال المتحري مساعد شرطة وليد أبشر بمحكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي د. وليد حسن موسى بأن الشاكي أبلغ يفيد أن المتهمين قد قاما بسرقة (عربة كوريلا موديل 2006) حكومي تتبع لوزارة الخارجية وذلك بمنطقة الشقلة، مضيفاً إلى أن قيمة العربة تقدر بحوالي (700) ألف جنيه، وقدم المتحري مستند اتهام عبارة عن تفويض من وزارة الخارجية للشاكي لمتابعة إجراءات البلاغ.

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وأوضح المتحري حسب صحيفة آخر لحظة، إلى أن المتهم الثاني الذي تم القبض عليه عند فتح البلاغ كان شاكياً، وباستجوابه قال أنه سائق العربة موضوع الاتهام وفي يوم الحادث أثناء قيادته للعربة التقى بالمتهم الأول في الشارع العام وأخبره بأنه متوجه نحو (بيت لشراب الخمر)، عندها طلب المتهم الثاني من المتهم الأول الصعود على متن العربة وذهبا إلى منزل الشراب، وبانتهاء المبالغ التي كانت بحوزته في شرب الخمر ذهب إلى سيارته لأخذ مبالغ منه إلا أن مفتاح العربة قد كسر، عندها أخذ المتهم الأول مفتاح العربة وقام بصيانته وأحضره للمتهم الثاني الذي حاول قيادة العربة بالمفتاح إلا أنه فشل في ذلك، مما دفعهما للتوجه إلى أحد سائقي عربة من ذات الموديل وأخذ مفتاحاً لتشغيل العربة به وعادا مرة أخرى إلى منزل الشرب لاحتساء الخمر، مشيراً إلى أن المتهم الأول استغل انشغاله مع الخمر، وقاد العربة وتوجه بها إلى منطقة أم درمان، وعند اتصال المتهم الثاني به وجد هاتفه مغلقاً، وتم القبض على المتهم الأول الذي عثر بحوزته بعض من مستلزمات العربة موضوع الاتهام، وبالتحري معه أقر بأخذه للعربة من منزل الشربة والذهاب بها إلى منطقة أم درمان بعد أن قام بنسخ مفتاح العربة التي تركها بالشارع العام مما تسبب في السطو وإتلاف جزئي في العربة، وأشار المتحري إلى أنه عثر على العربة بقسم أمبدة شمال وتم إحضاره إلى قسم الشقلة، ووصف المتحري العربة بعد العثور عليها، وجد الزجاج الأمامي به شق وآثار ضربة والصدام الخلفي للعربة تم خلعه، وفقد الراديو واسبير جديد، والإشارات بالجانب الخلفي، بالإضافة إلى الخزنة تم كسرها، وجدت العربة بدون بطارية ولاحقاً عثر عليها بحوزة المتهم الأول، وعقب الفراغ من التحريات أمرت النيابة بتقديم المتهمين للمحاكمة تحت نص المادة (174) من القانون الجنائي المتعلقة بالسرقة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)