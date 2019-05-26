أرتفاع الوفيات بين المعتمرين إلى خمسة

تسبب تردي الخدمات المقدمة للمعتمرين العالقين بسواكن من قبل عدد من وكالات السفر والسياحة وارتفاع درجات الحرارة في ارتفاع عدد الوفيات الى خمسة حالات وفاة بجانب إغماءات .

واتهم عدد من المعتمرين الوكالات بالإهمال لوجود أكثر من ألف شخص بدون تذاكر، وقالوا إن مصيرهم أصبح مجهولاً، ووصف المعتمر مصطفى أحمد سعيد آدم، عمل تلك الوكالات بالعشوائي وقال: “هذه الوكلات بعثت المعتمرين إلى سواكن بدون مناديب، مما اضطرنا لتوجيه المعمرين والاعتناء بهم، لجهة أن من بينهم كباراً في السن ومرضى .

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وكشفت عن وقوع أربعة حالات وفاة أمس حالات إغماءات بسبب الالتهاب وحرارة الشمس، تأسف لغياب الموظفين من الصالات وتساءل: “نشتكي لمنو؟؟!!” .

واشتكى مصطفى وبحسب صحيفة الجريدة، من الروائح الكريهة وعدم تنظيف الحمامات وأضاف قضينا عشرة أيام بمدين سواكن قروشنا انتهت لذلك قمنا بظاهرات وأغلقنا الشوارع العامة، وطالبنا ببصات لترحيل المعتمرين من سواكن إلى بورتسودان وباخرة لتوصيل المعتمرين وتم ذلك وننتظر وصول الباخرة” .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)