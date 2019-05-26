بايرن ميونيخ بطلاً للدوري الألماني

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الخليج 365 :
نجح بايرن ميونيخ، بطل الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم السبعة الأخيرة، في تحقيق الثنائية بتتويجه بلقب الكأس إثر فوزه الكبير على لايبزيغ 3-صفر اليوم”السبت” على الملعب الأولمبي.
وسجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي (29 و85) والفرنسي كينغسلي كومان (78) أهداف بايرن ميونيخ الذي ظفر باللقب التاسع عشر في تاريخه في المسابقة وبالثنائية الثانية عشرة منذ تأسيسه قبل 119 عاما وذلك بعد أسبوع واحد فقط على حسمه اللقب الـ29 في البوندسليغا بعد صراع مرير مع بوروسيا دورتموند.
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