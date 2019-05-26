الزمالك يأمل في رد الدين لنهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية

الخليج 365 :

سيكون ملعب استاد برج العرب في العاشرة من مساء اليوم”الأحد” مسرحًا لمواجهة قوية ومثيرة تجمع بين الزمالك المصري ونهضة بركان في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ويأمل الزمالك أن يرد الدين لنهضة بركان ويعوّض نتيجة الذهاب التي انتهت بفوز الفريق المغربي بهدف دون رد.

ويبحث الزمالك عن التتويج القاري للمرة العاشرة في تاريخه، بعدما توّج الزمالك بـ 9 ألقاب قارية بعيدًا عن لقبي الأفرو آسيوية، بواقع 5 بدوري أبطال أفريقيا، و3 سوبر أفريقي و1 بأبطال الكؤوس