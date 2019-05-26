الهلال يقرّر إعادة تشكيل قطاع الاستثمار ويؤمن على اللجنة الفنية

الخليج 365 :

التأم مجلس الهلال في اجتماعٍ”السبت” برئاسة الأمين العام المكلّف حسن علي عيسى ناقش من خلاله عديد من الملفات المهمة على طاولته.

وقرّر المجلس إعادة تشكيل هيكل قطاع الاستثمار والموارد برئاسة صلاح عبد الرحيم، وطالب بوضعِ تصوّر نهائي قبل الاجتماع المقبل والذي حدّد له الخميس.

وتم تكوين لجنة إدارية لملف التسجيلات بقيادة حسن علي عيسى، عصام كرار، محمد عبد اللطيف هارون، سيف الدين مكي الطاهر، صديق عامر، وأمنّ المجلس على اللجنة الفنية الخاصة بالتسجيلات والتي ضمّت كلٍ من محمد عبد الفتاح، صلاح أحمد آدم، طارق أحمد آدم، مبارك سلمان، مجدي مرجان.