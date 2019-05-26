عودة أزمة البنزين من جديد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قالت صحيفة آخر لحظة الصادرة اليوم”الأحد” إنّ أزمة البنزين عادت من جديد بعد اصطفاف مئات السيارات أمام المحطات خاصة صف البنزين. وأشارت الصحيفة إلى أنّ مدير محطة وقود الكدرو شمال بحري أكّد عودة أزمة البنزين بقوة من جديد. وعزا بحسب الصحيفة الأمر إلى انقطاع حصتهم منذ الأسبوع المنصرم من قبل الشركات بدون أية مبررات.

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