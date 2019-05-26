تلويح بسحب حصص الدقيق المدعوم من المخابز المخالفة بولاية سنار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

شدد والي سنار المكلف أحمد صالح عبود على ضرورة الالتزام بإجراءات توزيع الوقود والدقيق بالولاية ومحاسبة المخالفين بإيقاف الحصص الراتبة للمخابز في حالة ثبوت تلاعب في الدقيق المدعوم أو أسعار بيع الخبز.

وأكد عبود في اجتماع أمس مع غرفة إدارة الأزمة بحضور أعضائها عن انفراج الأزمة في الوقود والدقيق خلال اليومين القادمين ومضاعفة حصص الولاية من الدقيق المدعوم بجانب الوقود موجها محطات الوقود بالعمل من السابعة صباحا حتى منتصف الليل مجددا باتخاذ الإجراءات المناسبة في حال مخالفة التوجيهات.

وطالب الوالي بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية المشتركة بجانب مناقشة استعدادات الولاية للموسم الزراعي وانسياب جازولين الزراعة وضرورة إيجاد حل لمشكلة الترحيل للغاز ليصل جميع القنوات الموجودة بالولاية.

وناقش الاجتماع الدوري المشترك الذي ضم الوزراء والمعتمدين المكلفين تقارير الوزارات والمحليات الخاصة بالاستعدادات لطوارئ الخريف وتدابير الحماية للطرق والجسور الواقية بجانب استعدادات وزارة التربية والتوجيه للعام الدراسي الجديد ووضع الحلول لتوفير الكتاب المدرسي وإجلاس الطلاب بجانب مناقشة موقف اللجان التي كونت بشأن تطوير وتأهيل المستشفيات.

وأمن الوالي على عمل لجان مكافحة الفساد ومراجعة الخدمة المدنية.