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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن طهران لديها رغبة قوية في بناء علاقات متوازنة مع جميع دول الخليج.
وأكد ظريف، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم، أن “طهران اقترحت إبرام اتفاقية عدم اعتداء مع الدول الخليجية المجاورة”.
وشدد وزير الخارجية الإيراني، الذي وصل بغداد أمس السبت في زيارة تستمر 3 أيام، يلتقي خلالها المسؤولين العراقيين، على أن إيران لم تنتهك الاتفاق النووي، داعيا الدول الأوروبية إلى الوفاء بالتزاماتها وعمل المزيد للحفاظ عليه. وقال إن “الحديث لا يكفي للحفاظ على الاتفاق النووي وعلى الأوروبيين اتخاذ إجراءات عملية”.
سبوتنيك
كانت هذه تفاصيل خبر جواد ظريف يوجه رسالة إلى كل الدول الخليجية ويؤكد التصدي لأي حرب على إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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