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إلهان عمر تهاجم بشدة قرار ترامب بيع أسلحة للسعودية

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شهاب محمد - الخرطوم - إلهان عمر

الخليج 365:

هاجمت عضو مجلس النواب الأمريكي، إلهان عمر، قرار الرئيس دونالد ترامب، بإقرار بيع أسلحة بمليارات الدولارات إلى بحجة التهديد الإيراني.
وسبق أن قال أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي الجمعة، إن ترامب سيقر بيع أسلحة بمليارات الدولارات للسعودية ودول أخرى قائلا إن هناك حالة طوارئ وطنية بسبب التوتر مع إيران، وذلك رغم المعارضة القوية لخطته من الجمهوريين والديمقراطيين على السواء.
واعتبر إلهان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن قرار ترامب “اغتصاب استبدادي وغير قانوني لسلطة الكونغرس”.
وهاجمت قرار ترامب وذلك بسبب أنها تعارض “كل صفقات بيع الأسلحة للجهات التي تقتل الأطفال والأبرياء وتنتهك حقوق الإنسان”.وقال مساعدون في الكونغرس إن الإدارة أبلغت لجانا في الكونغرس أنها ستمضي قدما في 22 صفقة أسلحة بقيمة حوالي ثمانية مليارات دولار، متجاهلة مراجعة الكونغرس لمثل تلك المبيعات وهو الإجراء المتبع منذ زمن بعيد.

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