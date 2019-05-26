زلزال بقوة 7.5 درجة يضرب شمال البيرو

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الأحد، أن زلزالا بلغت شدته 7.5 درجة وقع شمالي دولة البيرو.

ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي ، تم تسجيل الزلزال عند الساعة 7:41 بالتوقيت العالمي. ويقع مركز الزلزال على بعد 83 كم جنوب شرق مقاطعة لاغوناس في منطقة سان مارتن، وعلى عمق 105 كيلوا مترا.

ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو دمار.