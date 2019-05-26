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وحدات من الجيش السوري تبدأ باقتحام بلدة كفرنبودة بريف حماة

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في عملية خاطفة بدأتها وحدات الاقتحام، بدأت قبل قليل طلائع وحدات الجيش السوري بالدخول إلى بلدة كفرنبودة، بعد سحق قطيع كبير من مسلحي جبهة النصرة الإرهابي وحلفائه على أسوارها.

وقال مراسل "سبوتنيك" في حماة أن وحدات الجيش السوري بدأت بدخول أحياء البلدة الاستراتيجية بريف حماة الشمالي الغربي بعد عملية تمهيد مدفعي وصاروخي وجوي كثيفة طالت تحصينات جبهة النصرة وحلفائه وخطوط إمدادهم الخلفية في المنطقة.

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