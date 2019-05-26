وحدات من الجيش السوري تبدأ باقتحام بلدة كفرنبودة بريف حماة

وقال مراسل "سبوتنيك" في حماة أن وحدات الجيش السوري بدأت بدخول أحياء البلدة الاستراتيجية بريف حماة الشمالي الغربي بعد عملية تمهيد مدفعي وصاروخي وجوي كثيفة طالت تحصينات جبهة النصرة وحلفائه وخطوط إمدادهم الخلفية في المنطقة.
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