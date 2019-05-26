برهان الي السعودية اليوم بعد زيارته نظيره المصري

يشارك رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، في القمتين العربية والإسلامية، المزمع عقدهما في مكة المكرمة، يومي 30و31 مايو (أيار).
وقالت مصادر صحفية نقلا ، عن مصادر حكومية، قولها إن البرهان، سيلبي الدعوة التي وجهها له خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قبل أيام للمشاركة في القمتين.
وبحسب الصحيفة، فمن المنتظر أن يغادر وفد مقدمة سوداني إلى المملكة اليوم، للمشاركة في التحضيرات لقمتي منظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية.
وكان قد عاد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الإنتقالي مساء السبت الي البلاد بعد زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية استغرقت يوماً واحداً، أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
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