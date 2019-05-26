وصول ياسر عرمان إلى الخرطوم

وصل نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ياسر عرمان، والأمين العام للحركة إسماعيل جلاب إلى الخرطوم فجر اليوم الأحد عبر الخطوط الإثيوبية.
وحسب مصادر هناك ضمانات قُدمت من المجلس العسكري بعدم تحريك بلاغات سابقة ضد عرمان كانت الحركة قد وصفتها بالكيدية وتفتقر إلى أدلة.
وكان في استقبال عرمان القيادي بالمؤتمر السوداني خالد عمر، وعضو قوى الحرية والتغيير محمد سيد أحمد “الجاكومي”.
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