المجلس العسكري يتجه لتشكيل حكومة انتقالية

شرع المجلس العسكري الانتقالي في ترتيبات متقدّمة لتشكيل حكومة انتقالية من التكنوقراط تتخطى قوى الحرية والتغيير.
ودعت قوى الحرية والتغيير إلى إضراب عام عن العمل في القطاعين العام والخاص خلال يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، تمهيدًا للإضراب الشامل والعصيان المدني.
وقالت الصحيفة إنّ المجلس العسكري يتجه لتشكيل الحكومة الانتقالية وتضمين مشاركة الجهات التي ستوافق من قوى الحرية والتغيير عليها.
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