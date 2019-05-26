شوالات "خيش" بأنابيب شبكات المياه بالعاصمة

أعلنت هيئة مياه الخرطوم عن أعمال تخريبية طالت بلوفة وتشبيكات مواسير المياه الناقلة لبعض الأحياء بالعاصمة. وقالت الهيئة إن التخريب عبر إدخال (خيش) في البلوفة والتشبيكات تم بفعل فاعل بضاحية (ود بكراوي) في الصالحة بأم درمان.

وذكر مدير مياه أم درمان إدريس خالد أن عمليات التفتيش المستمرة التي تقوم بها فرق الهيئة الهندسية والفنية للشبكات والبلوفة، أسفرت عن استخراج جوالات خيش من تشبيكات وبلوفة المياه التي كانت سبباً في عدم وصول المياه لعدد من المربعات.

موضحاً أن ضخ المياه عاد بقوة لمربعات الصالحة (6، 7، 8) ومربعات (47 ، 24) أبو سعد بعد إزالة (الشوالات)، وقال إن التفتيش سيستمر في بقية المربعات التي ترد منها شكاوى وبلاغات شح المياه.