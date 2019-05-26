انطلاق العام الدراسي بالخرطوم (16) يونيو

أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم عن اكتمال الاستعدادات لانطلاقة العام الدراسي الجديد 2019-2020 في السادس عشر من يونيو المقبل، وقالت الوزارة حسب التقويم الذي يشمل مرحلة التعليم قبل المدرسي (حكومي وخاص) ويستثني منه مدارس المنهج الأجنبي. وأشار التقرير أن الامتحان التجريبي لمرحلتي الأساس والثانوي يبدأ في يناير 2020 وأن امتحان شهادة التعليم الأساسي يبدأ في الرابع والعشرين من شهر فبراير ويستمر حتى الثالث من شهر مارس.

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