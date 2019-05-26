مقتل 25 جنديا وعدد من المدنيين على أيدي “بوكو حرام” بشمال شرق نيجيريا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لقي ما لا يقل عن 25 جنديا نيجيريا وعدد من المدنيين مصرعهم في كمين نصبه مسلحو “بوكو حرام” بشمال شرق نيجيريا صباح يوم السبت، وفقا ما نقلته وكالة رويترز، نقلا عن مصادر أمنية.

موسكو — سبوتنيك. ونقلت الوكالة عن إحدى المصادر قولها: “نصبوا كمينا [بوكو حرام] وطوقوا العربات التي تقل الجنود والمدنيين وفتحوا النار عليهم”، مشيرا إلى أن تبادل إطلاق النار استمر عدة دقائق.

يذكر أن المتشددون أطلقوا النار على جنود كانوا يرافقون مجموعة من المواطنين تم إجلاؤهم من قرية بولاية بورنو حيث تخوض جماعة بوكو حرام ومتشددين آخرون قتالا ضد القوات الحكومية على مدى نحو عقد.

وتعد ولاية بورنو معقلا لجماعة “بوكو حرام” الإرهابية، الواقعة شمال شرقي نيجيريا، ولكن جماعة منشقة عنها، ويدعي تنظيم “داعش في غرب أفريقيا”، تبنى عدة هجمات في ذات المنطقة في الأشهر الأخيرة.