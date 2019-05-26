الشيوعي يؤكد على عدم استخدام العنف لحل مشاكل السودان

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أبدى عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي صديق يوسف، استعدادهم للموت بالرصاص”لو كلّف الأمر”، بيد أنه قال” لكننا لن نحمل عصاة أو بندقية في وجه من أراد أن يضربنا بالرصاص”.
وشدّد يوسف في تصريحات لصحيفة الصيحة الصادرة اليوم”الأحد” على عدم اللجوء أو السماح بحرب أهلية لحل مشاكل البلد مهما كلّف الأمر.
وأكّد عدم استخدام العنف لحل مشاكل السودان، ونوّه لضرورة التمسّك بالاستمرار في الاعتصام والتظاهر ونادي بالتزام السلمية حتى آخر مرحلة.
باج
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