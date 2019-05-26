سلاح الجو التابع لـ”أنصار الله”يستهدف مرابض طائرات حربية في السعودية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال تلفزيون المسيرة، التابع لجماعة “أنصار الله” في اليمن، إن سلاح الجو التابع لها، شن هجوما بطائرة مسيرة على مرابض طائرات حربية في مطار جيزان بالسعودية قرب حدود اليمن.

ونقلت القناة، عن مصدر قوله إن “سلاح الجو المسير شن عملية هجومية بطائرة قاصف 2k على مطار جيزان، واستهدف مرابض الطائرات الحربية، مؤكدا أن عملية استهداف المطار نفذت بعد رصد استخباراتي دقيق وتم إصابة الهدف بدقه عالية. المادة السابقة وصول ياسر عرمان إلى الخرطوم المقالة القادمة الشيوعي يؤكد على عدم استخدام العنف لحل مشاكل السودان

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