تفاصيل المباحثات.. البرهان يزور القاهرة ويلتقى السيسي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عاد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الإنتقالي مساء السبت الي البلاد بعد زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية استغرقت يوماً واحداً، أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين ، وكان في استقبالة بمطار الخرطوم الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري الإنتقالي .وأوضح الفريق شمس الدين كباشي الناطق الرسمي بأسم المجلس الإنتقالي في تصريحات صحفية ان رئيس المجلس العسكري نقل الى الرئيس المصري شكر السودان حكومةً وشعباً لجمهورية مصر لمواقفها الداعمة للسودان، مبينا انها أول زيارة خارجية لرئيس المجلس مما يدلل على عمق الروابط المتينة والأزلية بين السودان ومصر .كما اوضح ان البرهان شكر الرئيس المصري على دعمه للسودان من خلال رئاسته للاتحاد الافريقي حيث انه يقوم بجهود مقدرة لمعالجة الأوضاع في السودان .واضاف الناطق الرسمي ان البرهان قدم تنويراً للسيسي حول تطورات الأوضاع السياسية في السودان، مبينا ان الرئيس المصري أكد وقوف مصر ودعمها لأمن واستقرار السودان وقال انه من خلال رئاسته للاتحاد الأفريقي سيبذل مزيد من الجهود لمعالجة الوضع في السودان .

في أول زيارة له خارج السودان منذ توليه منصبه، وصل رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، (السبت)، إلى القاهرة لعقد مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية بالقاهرة أمس، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، وذلك بحضور كل من سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس الاستخبارات العامة، حيث تم عقد جلسة مباحثات ثنائية منفردة، تلتها جلسة مباحثات موسعة في مستهل أول زيارة لرئيس المجلس العسكري الانتقالي خارج السودان منذ توليه منصبه.

وتعد هذه المرة الأولى التي يسافر فيها البرهان خارج السودان منذ توليه رئاسة المجلس العسكري عقب عزل الرئيس السابق عمر البشير واستقالة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف.وتأتي الزيارة بعد ساعات من زيارة قام بها نائب رئيس المجلس العسكري قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي) إلى السعودية التقى خلالها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر، بأن الرئيس السيسي عقد جلسة مباحثات مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان، حيث تم التوافق على أولوية دعم الإرادة الحرة للشعب السوداني واختياراته.

وقع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، اتفاقية تعاون أمني بين البلدين لضبط الحدود ومكافحة الإرهاب.

وذكرت قناة العربية أن المباحثات ثنائية، تشمل ملف سد النهضة والسلام مع جنوب السودان، إضافة إلى زيادة التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب.

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وأعرب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن دعم بلاده لخيارات الشعب السوداني وللحفاظ على مؤسسات الدولة هناك فيما تعرقلت المفاوضات بين المجلس العسكري الذي يتولد إدارة البلاد وقادة الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير.وقال بيان للرئاسة المصرية، السبت، إن السيسي استقبل رئيس المجلس العسكري السوداني، عبد الفتاح البرهان، بقصره الرئاسي بالقاهرة.ووفقا للبيان، فقد أكد الرئيس المصري “دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان، ومساندتها للإرادة الحرة ولخيارات الشعب السوداني الشقيق في صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات الدولة، ومعرباً عن استعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء في السودان لتجاوز هذه المرحلة بما يتوافق مع تطلعات الشعب السوداني بعيداً عن التدخلات الخارجية”.كما أكد البيان أن تم التوافق على “أستمرار التشاور المكثف بهدف المساهمة في تحقيق استقرار السودان، وتفعيل الإرادة الحرة للشعب السوداني الشقيق، والانحياز لخيراته”.

من جانبه أكد رئيس المجلس العسكري السوداني، أنه لن يكون هناك أي علاقات مع دولة تضر بمصالح مصر ودول الخليج.

وقدم رئيس المجلس الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان الشكر لمصر ودول الخليج، خلال مباحثات ثنائية مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في القاهرة.

وقدم رئيس المجلس الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان الشكر لمصر ودول الخليج، خلال مباحثات ثنائية مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في القاهرة.

وأكد البرهان، أن السودان مستمر ضمن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن ولا نية لا