عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاحد 26 مايو 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - السوزدان اليوم:

أخبار اليوم

تفاصيل الزيارة المفاجئة لرئيس المجلس العسكري الانتقالي للقاهرة.

السيسي والبرهان يتفقان على «دعم الإرادة الحرة» لشعب السودان.

في الساعات الاولي من الصباح : وصول ياسر عرمان للخرطوم.

نداء السودان يقرر الانخراط في كافة أجهزة وأنشطة قوى اعلان الحرية والتغيير .

السفير البريطاني بالخرطوم يقيم إفطارا رمضانيا بالشارع العام ويؤم المصلين .

ضبط مواد بترولية وغذائية مهربة لخارج البلاد وتوفيق أوضاع ٥٠٠٠ عربة قادمة من ليبيا .

الوطن

تجمع المهنيين: اخترنا الإضراب جبراً لا رغبةً

مصر: ندعم الحلول المتوافقة مع رغبة الشعب السوداني

“نداء السودان” يحذر من التراجع عن الاتفاق مع “قوى التغيير”

الانتباهة

“العسكري” يتجه لتشكيل حكومة انتقالية

إيقاف إصدار الجوازات الدبلوماسية..تشكيل لجان أمنية بين الخرطوم والقاهرة

المهنيون: اخترنا الإضراب جبرًا لا رغبة

التعليم بالخرطوم: لا تأجيل للدراسة

الصراع بين اتحاد الكرة وأندية الممتاز يواصل الاستمرار

عبد العظيم محمد صالح: الحكومة أهدرت500 مليون دولار

عز الدين ميرغني: أنا أخصائي عصائر دون منازع

آخر لحظة

البرهان إلى أبو ظبي اليوم

السودان: لن نقيم علاقة مع دولة تضر بمصر والخليج

المهنيين: اخترنا الإضراب جبرًا

وفاة وإصابة”49″ شخصًا بحادث مروري

انطلاق العام الدراسي بالخرطوم 16 يونيو

السوداني

السيسي لـ”البرهان”: نساند خيارات الشعب السوداني في صياغة مستقبل بلاده

تجمع المهنيين: اخترنا الإضراب جبرًا لا رغبة

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صرف راتب العاملين بالدولة والمعاشيين اليوم

إثيوبيا: سنمّد السودان بالكهرباء بعد شهر

أصحاب العمل: لا ندرة في سلع”العيد” بالأسواق

نداء السودان يحذّر العسكري من التراجع عن التفاوض لنقل السلطة للمدنيين

كبير مفاوضي حركة العدل والمساواة أحمد نقد لـ”السوداني”: الدعم السريع شكلت حضورًا ملموسًا في عملية التغيير

الصيحة

“البرهان” يلتقي”السيسي” بالقاهرة ويؤكد عدم تسليم الحكم لمتطرفين

صرف رواتب العاملين والمعاشيين وحافز العيد ابتداءً من اليوم

السفير الإثيوبي: أديس تخسر”80″ مليون دولار من توقف مدّ الكهرباء للسودان

موقع أمريكي: الدول الغربية تجاهد لاستمرار”حميدتي” في السلطة

الشيوعي: لن نلجأ أو نسمح بحرب أهلية لحل مشاكل البلد”مهما كلّف الأمر”

أزمة مياه نيالا تتسبب في تأجيل عمليات جراحية وتعطل مؤسسات علاجية

التيار

في أول زيارة خارجية..البرهان يلتقي السيسي بالقاهرة

الرئيسان يتفقان على”دعم الإرادة الحرة” لشعب السودان

تجمع المهنيين: “اخترنا الإضراب جبرًا لا رغبة”

نداء السودان يتخوّف من تراجع المجلس العسكري

السيسي: مصر تدعم أمن واستقرار السودان بعيدًا عن التدخلات الخارجية

الجريدة

استجواب البشير في قضية مقتل الشهيد أحمد الخير

السلطات تمنع إعلاميين من الدخول إلى مباني التلفزيون نهائيًا

ارتفاع الوفيات بين المعتمرين ببورتسودان إلى خمسة

حرائق مجهولة تقضي على”700″ منزل بشمال كردفان

رئيس اتحاد العمال: التظاهر والعصيان المدني والإضراب حق مكفول للمواطني