تطورات جديدة في قضية اتهام أعضاء لجنة مسجد بإرهاب الإمام

أدلى شاب بأقواله في قضية اتهام (7) متهمين من أعضاء لجنة المسجد بإرهابه وتسبيب الإزعاج له داخل المسجد بالحاج يوسف، وقال بمحكمة النظام العام بالحاج يوسف بوصفه شاهد الاتهام الأول بأنه في يوم الحادثة كان متواجداً داخل المسجد برفقة الشاكي وآخرين وأثناء ذلك جاء أحد وخبره بأن أعضاء لجنة المسجد طلبوا حضوره للالتقاء، ونسبة لتأخر الوقت أخبره بأنه سوف يحضر في اليوم الثاني، مشيراً إلى أنه بعد إغلاق المسجد تفاجأ بوجود المتهمين داخل المسجد وهم يحملون العكاكيز، وحددت المحكمة جلسة لاحقة لسماع أقوال بقية الشهود.

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وتشير تفاصيل البلاغ حسب صحيفة آخر لحظة، إلى أن الشاكي تقدم بفتح بلاغ قال فيه إنه مؤذن وإمام المسجد الذي يسكن فيه وفي يوم الحادثة كان برفقة أشخاص وأثناء جلوسهم جاء شاب وأخبره بأن أعضاء لجنة المسجد يطلبون حضوره، ونسبة لتأخر الوقت قال له بأنه سوف يلتقي بهم في اليوم الثاني، مشيراً إلى أن عند قيامه بعمله بإغلاق أبواب المسجد تفاجأ بوجود المتهمين وآخرين داخل المسجد وهم يحملون “العكاكيز”، لافتاً إلى أن المتهمين أعلموه بأنهم بعد اتفاقهم مع سكان الحي على أن يسلمهم المؤذن مفتاح المسجد، مدعياً بأن هنالك عُدة سرقات حدثت داخل المسجد، بالإضافة إلى عدم مسؤولية الشاكي في الحفاظ على ممتلكات المسجد، وأن السبب الأساسي لرفضه هو أن لجنة المسجد لا يريدون أن يكون مؤذن الجامع في العقد السبعين من عمره، وتم القبض على المتهمين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)