قضاة يعلنون استعدادهم للدخول في الإضراب

أعلن قضاة سودانيون عن الدخول في أضراب شامل عن العمل استجابة لقرار قوى الحرية والتغيير .

وقال نادي القضاة في بيان له أمس إن القضاة بمختلف درجاتهم القضائية المختلفة من المحكمة العليا والاستئناف والعامة والجزئية الأولى والثانية والثالثة يمثلهم ماديهم الجامع بمختلف الأجهزة القضائية بالعاصمة (الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري) والأجهزة القضائية الأخرى بالعاصمة السودان .

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أعلنوا عن موقفهم وإستعدادهم للإضراب عن العمل في كافة أنحاء السودان ملتزمين بالتوقيت الذي يحدده نادي القضاة، التزامهم بكل القرارات والخطوات التي يرتب لها أو يتخذها النادي بهذا الشأن، وأضاف النادي أنه ظل يراقب الأحداث الجارية في الوطن بعين الحادب على مصلحة البلاد والعباد .

وأشار وبحسب صحيفة الجريدة: “كان الأمل يحدونا في أن تتكلل المساعي المبذولة بين أطراف التفاوض فتنتهي الى بلوغ النجاح والتوفيق، تحقيقاً لمطالب شعب السودان وغاياته، والى مافيه الخير والاستقرار، غير أن ما تراءى لنا مؤخراً في الساحة من أحداث ومواقف ينبئ عن أن الأمور لم تعد تسير وفقاً لما يتطلع إليه شعبنا العظيم بثورته المجيدة، وأن الخيارات المطروحة في هذا التوقيت لا تعبر عن إرادته التي دفعت به للخروج في التاسع عشر من ديسمبر والسادس من أبريل” .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)