اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

شهداء الثورة بين المعتمرين في الحرم النبوي ومسجد قباء

0 نشر
Noy 0 تبليغ

Advertisements

شهداء الثورة بين المعتمرين في الحرم النبوي ومسجد قباء

قاد مجموعة من الشباب السودانيين المقيمين بالمملكة العربية مبادرة حظيت بإعجاب كبير، وتبارت أعداد مقدرة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في نشر ما قام به هؤلاء الشباب، وهو توزيعهم لمياه شرب للمعتمرين بالحرم النبوي ومسجد قباء، طبعت عليها صور شهداء الثورة، وأسماؤهم وتاريخ الاستشهاد مع مطالبة المعتمرين بالدعوات لهم.

 

Advertisements

المبادرة والتي كان قد دعا إليها أحد الشباب المقيمين في السعودية حسب صحيفة آخر لحظة، عبر قروب بـ(الفيس بوك) يجمع أبناء السودان بالسعودية، سرعان ما وجدت القبول وأسرع أعداد مقدرة في المشاركة بحثاً عن الأجر والمشاركة في الثورة، ولو من خلال هذا الأمر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شهداء الثورة بين المعتمرين في الحرم النبوي ومسجد قباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا