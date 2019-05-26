شهداء الثورة بين المعتمرين في الحرم النبوي ومسجد قباء

قاد مجموعة من الشباب السودانيين المقيمين بالمملكة العربية السعودية مبادرة حظيت بإعجاب كبير، وتبارت أعداد مقدرة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في نشر ما قام به هؤلاء الشباب، وهو توزيعهم لمياه شرب للمعتمرين بالحرم النبوي ومسجد قباء، طبعت عليها صور شهداء الثورة، وأسماؤهم وتاريخ الاستشهاد مع مطالبة المعتمرين بالدعوات لهم.
المبادرة والتي كان قد دعا إليها أحد الشباب المقيمين في السعودية حسب صحيفة آخر لحظة، عبر قروب بـ(الفيس بوك) يجمع أبناء السودان بالسعودية، سرعان ما وجدت القبول وأسرع أعداد مقدرة في المشاركة بحثاً عن الأجر والمشاركة في الثورة، ولو من خلال هذا الأمر.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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