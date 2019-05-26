رئيس المجلس العسكري السوداني يشارك بقمتي مكة

نقلت مصادر قولها إن رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان سيشارك في القمتين العربية والخليجية اللتين ستعقدان الخميس المقبل بمكة المكرمة، وذلك في أول مشاركة رسمية له خارج البلاد.

وكانت السعودية قد دعت إلى عقد قمة عربية وأخرى خليجية نهاية الشهر الجاري لبحث الهجمات التي شنها الحوثيون بطائرات مسيرة محملة بالمتفجرات على محطتين لضخ النفط غرب الرياض، فضلا عن استهداف ثلاث ناقلات نفط ، اثنتان منها سعوديتان، وسفينة تجارية على ساحل الفجيرة بالإمارات .

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وتأتي المشاركة المرتقبة لرئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في قمتي مكة، بينما انتقدت قوى الحرية والتغيير في السودان زيارة نائب المجلس محمد حميدتي للرياض حيث التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

فقد قال هذا التحالف السياسي، الذي يطالب بنقل السلطة إلى المدنيين، إن الزيارة مؤشر على أن المجلس يتمدد في صلاحياته وسلطاته، ويفتح أبوابا للتدخل الخارجي في الثورة السودانية.

أما المجلس العسكري فقال في بيان بحسب الجزيرة نت، إن حميدتي أعلن خلال زيارته للرياض وقوف السودان مع السعودية ضد ما وصفها بالتهديدات الإيرانية وما دعاها مليشيا الحوثي، ولتأكيد بقاء القوات السودانية التي تقاتل ضمن التحالف السعودي الإماراتي باليمن .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)