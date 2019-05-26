محلات أحذية تقدم تخفيضات مراعاة للظروف

أقدم عدد من المحلات خاصة المتخصصة في بيع الأحذية النسائية والرجالية على عمل عروض تخفيضات بمناسبة العيد، تبدأ من عشرين رمضان وحرصت هذه المحلات على رفع إعلانات ضخمة حتى يراها المارة. هذه المحلات والتي لديها فروع ببحري وأم درمان قال أصحابها حسب صحيفة آخر لحظة، إن الغرض من هذه التخفيضات هو مراعاة الظروف في المقام الأول، إلى جانب التخلص من البضائع المكدسة بالمخازن.

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وقال طلال وهو صاحب محل، إن الأولى من المخازن بهذه الأحذية أفراد الشعب (الكنداكات والثوار)، كما أسماهم وقال: إن معظم الأحذية هي ماركات عالمية، ومن الجلد وأن أغلبها صناعة إيطالية، التخفيضات التي تقدمها هذه المحلات هي تخفيضات جاذبة، وذلك من خلال التواجد الكثيف الذي رصدته الصحيفة بأحد هذه المحلات، خاصة محلات الأحذية النسائية، والتي يتم البيع فيها بسعر مائتين وخمسين جنيهاً لكافة الأحذية، سواء أحذية عملية وأحذية سهرة (كعب عالي)، وحتى الشباشب النسائية الفخمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)