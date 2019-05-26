قيادي بالاتحادي:  قناة النيل الأزرق زفت نبأ عزل البشير قبل يومين من البيان

أشاد الأستاذ محمد سيد أحمد “الجكومي” رئيس القطاع السياسي بالحزب الاتحادي الديمقراطي بقناة النيل الأزرق، وقال إنها من زفت خبر انهيار النظام البائد قبل يومين من موعد إعلان البيان الأول .

Advertisements

وقال “الجكومي” وبحسب صحيفة السوداني، إنهم كانوا لحظتها معتقلين داخل زنازين السجون، وزفت لهم الخبر السعيد مذيعة قناة النيل الأزرق صفية محمد الحسن أثناء تقديمها لبرنامج (بعد الطبع) حيث عكست نبض الشارع من خلف الإستديو المطل على شارع النيل حينما انطلقت مسيرات الفرح الهادرة بعد خروج تسريبات باستلام الجيش السلطة وعمت الفرحة جميع الزملاء المعتقلين .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)