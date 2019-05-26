تخفيض رسوم الذهب بشمال كردفان

أصدر والي ولاية شمال كردفان، اللواء الركن محمد الخضر محمد حامد، المكلف قائد الفرقة الخامسة مشاة هجانة بالأبيض قراراً بتخفيض رسوم جوال الحجر والجرارة بمناطق تعدين الذهب بمحليتي سودري وجبرة الشيخ، وأشار القرار إلى تخفيض رسوم العوائد الجليلة المفروضة على جوال الحجر والجرارة في تلك المناطق التي كانت في السابق يتم تحصيلها بمبلغ 140 جنيهاً وخفضها القرار إلى 50 جنيهاً اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه وإلى حين إشعار آخر.

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ودعا القرار حسب صحيفة آخر لحظة، وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية ومحليتي سودري وجبرة الشيخ والشركة السودانية للموارد المعدنية والجهات ذات الصلة، اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتنفيذ هذا القرار، بالمقابل رحب عدد من العاملين بمواقع التعدين الأهلي بهذا القرار، مشيرين إلى أن القرار يأتي ضمن اهتمامات حكومة الولاية الرامية لتشجيع زيادة الإنتاج والإنتاجية، وقالوا إن القرار يسهم كثيراً في دفع مسيرة العمل بمواقع التعدين وأشادوا باللواء الركن محمد الخضر محمد حامد، على إصداره هذا القرار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)